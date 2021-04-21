Кровопусков высказался о выставочном матче московского и петербургского «Динамо»

Гендиректор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков пояснил, планируется ли выставочный матч московского «Динамо» с петербургским, как это было с «Витязем» несколько лет назад.
«Я думаю, что в рамках подготовки к сезону, если желание у болельщиков будет, то, конечно, мы сыграем такой матч. А если будет потребность главного тренера петербургского «Динамо» Эдуарда Занковца и молодёжной команды, то либо они к нам приедут, либо мы к ним. Пока в предсезонных планах я не видел этого матча ни у Санкт-Петербурга, ни у Москвы. Но думаю, что это будет интересно и для обеих команд.
Значит ли это, что Эдуард Занковец продлит контракт с клубом? Перспективы обсудим на следующей пресс-конференции. Сейчас у нас итоги сезона», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 21 апреля 2021
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