Кровопусков высказался о выставочном матче московского и петербургского «Динамо»

Гендиректор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков пояснил, планируется ли выставочный матч московского «Динамо» с петербургским, как это было с «Витязем» несколько лет назад.



«Я думаю, что в рамках подготовки к сезону, если желание у болельщиков будет, то, конечно, мы сыграем такой матч. А если будет потребность главного тренера петербургского «Динамо» Эдуарда Занковца и молодёжной команды, то либо они к нам приедут, либо мы к ним. Пока в предсезонных планах я не видел этого матча ни у Санкт-Петербурга, ни у Москвы. Но думаю, что это будет интересно и для обеих команд.



Значит ли это, что Эдуард Занковец продлит контракт с клубом? Перспективы обсудим на следующей пресс-конференции. Сейчас у нас итоги сезона», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Кровопусков: в системе «Динамо» нет фарм-клубов — есть юридически законная вертикаль