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Фолиньо: Капризов серьёзно удивил нас всех, какой он сильный

Фолиньо: Капризов серьёзно удивил нас всех, какой он сильный
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о российском партнёре по команде Кирилле Капризове.

«Он довольно неплох, не правда ли? Я часто оглядываюсь назад, вспоминая, как для него здесь всё начиналось, как он только приехал в Миннесоту, насколько здорово вписался в наш коллектив. И для него, и для команды всё пока складывается просто отлично.

Видно, что он и сам продолжает расти в своем понимании здешнего хоккея. Атакующая игра всегда при нем, но он серьёзно удивил нас всех тем, как борется за шайбу, выигрывает единоборства, поднимает соперникам клюшки и вообще тем, какой он сильный», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

Накануне Капризов набрал 37-е (18+19) очко в 44-й игре сезона и превзошёл рекорд Мариана Габорика (36 очков в 71 встрече) по количеству набранных очков для новичков «Миннесоты».

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