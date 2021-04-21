Фолиньо: Капризов серьёзно удивил нас всех, какой он сильный

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о российском партнёре по команде Кирилле Капризове.



«Он довольно неплох, не правда ли? Я часто оглядываюсь назад, вспоминая, как для него здесь всё начиналось, как он только приехал в Миннесоту, насколько здорово вписался в наш коллектив. И для него, и для команды всё пока складывается просто отлично.



Видно, что он и сам продолжает расти в своем понимании здешнего хоккея. Атакующая игра всегда при нем, но он серьёзно удивил нас всех тем, как борется за шайбу, выигрывает единоборства, поднимает соперникам клюшки и вообще тем, какой он сильный», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

Накануне Капризов набрал 37-е (18+19) очко в 44-й игре сезона и превзошёл рекорд Мариана Габорика (36 очков в 71 встрече) по количеству набранных очков для новичков «Миннесоты».