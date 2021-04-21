Источник: Панарин не сыграет на чемпионате мира

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, вероятно, не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге.



«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в феврале сообщил, что Артемий Панарин, выступавший тогда за подмосковный клуб, избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. Панарин после этого пропустил несколько матчей «Рейнджерс» и вернулся к тренировкам 10 марта.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.