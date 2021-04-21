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Источник: Панарин не сыграет на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: Панарин не сыграет на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, вероятно, не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в феврале сообщил, что Артемий Панарин, выступавший тогда за подмосковный клуб, избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. Панарин после этого пропустил несколько матчей «Рейнджерс» и вернулся к тренировкам 10 марта.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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