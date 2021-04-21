Агент Ткачёва: сейчас Владимир не нужен СКА. Надеюсь, что мы расторгнем контракт

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Владимира Ткачёва, прокомментировал возможное расторжение контракта с клубом.
«Руководство в СКА адекватное. Мы понимаем, что в данной ситуации Ткачёв им не нужен. Он не подходит под их тактику, стратегию. Ни с моей стороны, ни со стороны игрока никаких обвинений нет. Но если СКА отдаст его в другой клуб КХЛ, то усилит этот клуб. Будет ли СКА делать это? Думаю, нет. У нас как были предложения из НХЛ, так и остались. Надеюсь, что мы расторгнем контракт, права останутся у СКА, а Ткачёв продолжит карьеру в НХЛ», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».
Контракт Ткачёва со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/2021 25-летний форвард набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, также на его счету 8 (1+7) очков в 11 встречах плей-офф.
- 21 апреля 2021
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