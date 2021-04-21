Семёнов: с ЦСКА «Авангарду» нужно играть первым номером. Надо отдавать всё, это уже финал

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА (1-1).
«Хорошие, скоростные матчи в Москве получились, все бились, старались победить. Во второй встрече допустили большое количество удалений, это привело к поражению. Но ничего страшного, никто не говорил, что в серии 4-0 будет.
Считаю, что у нас были моменты во втором матче, чтобы забить при игре «пять на пять». Но, повторюсь, подвели удаления, нам забили гол, и где-то игра разладилась.
Показалось, что у «Авангарда» было меньше сил, чем у соперника во втором матче? Как можно оценивать силы команд, когда мы столько играли в меньшинстве? У нас одни и те же люди выходят. Изначально мы были готовы так же, как и в первом матче. Надо искоренить удаления.
Мы все играем друг за друга, все всё прекрасно понимают. Да, мы уже не в первый раз в этом плей-офф столкнулись с большим количеством удалений, но выходим с позитивом из подобных ситуаций.
В серии с «Ак Барсом» не получались домашние матчи? Не будем смотреть назад, сейчас ЦСКА — это совершенно другая игра, другой соперник. Будем настраиваться по-новому, концентрироваться. Нужно отдавать всё, это уже финал. Везде нужно играть первым номером», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 апреля 2021
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