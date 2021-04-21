Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в финале ВХЛ, разгромив «Югру»

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду принимал ханты-мансийскую «Югру» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2 (1:1, 4:1, 2:0).
На четвёртой минуте Сергей Теряев вывел хозяев вперёд. На шестой — Максим Верёвкин сравнял счёт. Затем в течение первых семи минут второго периода «Металлург» забросил трижды. Голы забили Даниил Ердаков, Максим Кицын и Александр Шевченко. На 34-й минуте Александр Коннов отыграл одну шайбу, но в конце игрового отрезка Олег Ломако восстановил перевес в счёте. На старте третьего периода Денис Дюрягин забил шестой гол, а в конце Ломако оформил дубль.
Таким образом, новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в серии. После четырёх матчей «Югра» ведёт со счётом 3-1.
- 21 апреля 2021
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
15:57
-
15:47
-
15:21
-
15:09
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:27
-
14:01
-
13:55
-
13:48
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:29
-
12:23
-
12:16
-
12:10
-
12:05