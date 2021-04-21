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Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в финале ВХЛ, разгромив «Югру»

Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в финале ВХЛ, разгромив «Югру»
Хоккей / ВХЛ 0
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Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду принимал ханты-мансийскую «Югру» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2 (1:1, 4:1, 2:0).

На четвёртой минуте Сергей Теряев вывел хозяев вперёд. На шестой — Максим Верёвкин сравнял счёт. Затем в течение первых семи минут второго периода «Металлург» забросил трижды. Голы забили Даниил Ердаков, Максим Кицын и Александр Шевченко. На 34-й минуте Александр Коннов отыграл одну шайбу, но в конце игрового отрезка Олег Ломако восстановил перевес в счёте. На старте третьего периода Денис Дюрягин забил шестой гол, а в конце Ломако оформил дубль.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
21 апреля 2021, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
7 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Теряев (Ломако) – 03:36' (5x4)   1:1 Верёвкин (Антипов, Рымарев) – 05:57' (5x5)   2:1 Ердаков (Кицын, Поляков) – 20:52' (5x5)   3:1 Кицын (Поляков) – 23:55'   4:1 Шевченко (Железнов, Лыпкань) – 26:35' (5x5)   4:2 Коннов (Савчик, Рыжков) – 33:38' (5x5)   5:2 Ломако (Ердаков) – 39:27' (5x4)   6:2 Дюрягин (Рахимуллин) – 42:10' (5x5)   7:2 Ломако (Ердаков) – 59:38' (5x4)

Таким образом, новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в серии. После четырёх матчей «Югра» ведёт со счётом 3-1.

Турнирная таблица плей-офф ВХЛ
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