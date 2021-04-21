Каблуков: ЦСКА давно играет в один и тот же хоккей. И мы уже доказали, как с ним бороться

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прокомментировал ход серии с ЦСКА (1-1).
«Можно оценить положительно первые два матча финала для «Авангарда». Счёт равный в серии, могло быть, конечно, лучше, но ничего не поделаешь. Неудачно играли в Балашихе в серии с «Ак Барсом»? Каждая серия — это новая серия. Не стоит смотреть на предыдущие встречи.
Соглашусь, что удаления в какой-то степени сломали игру во втором матче. Темп сбивается, тяжелее входить в игру тем ребятам, кто не играет в меньшинстве, а другие, наоборот, наедаются. Постараемся улучшить дисциплину в следующих матчах.
В принципе, ЦСКА играл в свою игру, ничего нового я не увидел, они играют много лет в один и тот же хоккей при Игоре Никитине. Но против их модели есть противодействие, что мы доказали в первой встрече.
Рецепт восстановления после поражений в плей-офф? Нужно помнить, что каждая встреча — это прожитый день, уже ничего не изменить. На следующий матч выходишь при счёте 0:0», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 апреля 2021
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