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Наставник «Нью-Джерси» прокомментировал шесть голов за 3-й период матча с «Питтсбургом»

Наставник «Нью-Джерси» прокомментировал шесть голов за 3-й период матча с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал выступление своей команды в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:7). «Дьяволы» забросили «пингвинам» шесть шайб в третьем периоде, проигрывая после двух игровых отрезков со счётом 0:6.

«Эти парни не прекратили сражаться. Я понимаю их разочарование, сейчас все расстроены. Но эта команда не сдалась и не сказала: «С нас на сегодня хватит, мы уже ничего не можем сделать». Командная попытка отыграться в итоге получилась отличная», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

«Питтсбург» в матче с 13 голами обыграл «Нью-Джерси»
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