Источник: женский чемпионат мира могут отменить

Женский чемпионат мира может быть отменён. Об этом сообщил обозреватель Sportsnet Джефф Марек на своей странице в «Твиттере».

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в канадских Галифаксе и Труро.

Ранее ЖЧМ был перенесён с апреля на май 2021 года. Решение о переносе было принято в связи со сложными обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса. Новыми предварительными датами турнира стали 10 дней в мае: с 6 по 16 мая. Изначально соревнования были назначены на 7-17 апреля.

К началу марта ИИХФ не получила окончательных разрешений на проведение чемпионата в провинции Новая Шотландия ни от федеральных, ни от местных органов здравоохранения Канады, равно как не были утверждены какие-либо исключения из федерального закона страны о карантине.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде в 2020 был отменён из-за угрозы коронавируса. Отмена чемпионата была предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией.



Женский чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Галифаксе и Труро, старт должен был состояться 31 марта 2020 года.