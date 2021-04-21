«Ванкувер» проведёт переговоры с Никитой Трямкиным

Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин может подписать контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщил обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts.

Отмечается, что защитники «Ванкувера» Трэвис Хэмоник и Александер Эдлер должны покинуть команду, став свободными агентами.

В то же время «Кэнакс» заинтересованы в том, чтобы подписать игрока обороны «Автомобилиста» Трямкина, уже четыре года выступающего в КХЛ. «Ванкувер» проведёт переговоры с защитником.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал 12 результативных передач. В плей-офф провёл пять встреч, набрав 2 (1+1) очка. Его контракт с уральским клубом истекает 30 апреля 2021 года.