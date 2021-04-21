У защитника «Дэвилз» Суббэна — положительный тест на COVID-19. Мальцев контактировал с ним
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф рассказал, что защитник команды Пи Кей Суббэн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает обозреватель матчей «дьяволов» Нил Макхейл на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев имел близкий контакт с Суббэном.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6. И 31-летний Суббэн, и 23-летний Мальцев матч пропустили. В предыдущей встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5) оба хоккеиста были в строю.
«Питтсбург» в матче с 13 голами обыграл «Нью-Джерси»
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