ИИХФ отменила женский чемпионат мира по хоккею 2021 года из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Решение принято из-за опасений по поводу рисков безопасности, связанных с COVID-19.
Чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро.
Ранее ЖЧМ был перенесён с апреля на май 2021 года. Решение о переносе было принято в связи со сложными обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса. Новыми предварительными датами турнира стали 10 дней в мае: с 6 по 16 мая. Изначально соревнования были назначены на 7-17 апреля.
К началу марта ИИХФ не получила окончательных разрешений на проведение чемпионата в провинции Новая Шотландия ни от федеральных, ни от местных органов здравоохранения Канады, равно как не были утверждены какие-либо исключения из федерального закона страны о карантине.
Напомним, чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде в 2020 был отменён из-за угрозы коронавируса. Отмена чемпионата была предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией.
Женский чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Галифаксе и Труро, старт должен был состояться 31 марта 2020 года.
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