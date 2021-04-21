ФХР отреагировала на отмену женского чемпионата мира по хоккею — 2021

Федерация хоккея России на официальном сайте отреагировала на отмену женского чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Отмечается, что Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения властей Канады, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду.



Женская национальная сборная России продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022.

Международная федерация хоккея сообщила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 6 по 16 мая 2021 года в канадских городах Галифакс и Труро. Решение об отмене было принято правительством провинции Новая Шотландия из-за сложной эпидемиологической обстановки.