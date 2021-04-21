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«Сочи» продлил контракт с капитаном команды Александровым

«Сочи» продлил контракт с капитаном команды Александровым
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Сочи» Юрий Александров подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, за «Сочи» защитник выступает с сезона 2016/2017. За «леопардов» Александров отыграл 224 матча, став рекордсменом команды по этому показателю. Всего на его счету 14 заброшенных шайб и 41 результативная передача при общем показателе полезности "-18" и 120 минутах штрафного времени.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач при коэффициенте полезности "-14" и 52 минутах штрафного времени.

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