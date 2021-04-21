Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.



«Малкин и Капанен снова тренируются с командой, это очень обнадёживает. Мы должны вовлекать их в ситуации, похожие на игровые, как можно чаще. У нас есть примерное представление, когда они смогут полноценно вернуться к игре. Мы каждый день получаем от них обратную связь и постараемся принять правильное решение», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга» в «Твиттере».

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.