Марло стал четвёртым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 900 матчей подряд без пропусков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После второго периода хозяева впереди — 3:2.
Для нападающего «Шаркс» Патрика Марло эта встреча стала 900-й подряд в НХЛ. 41-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 900 матчей подряд без пропусков.
Перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979 годы) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 913 матчей.
В ближайшее время нападающий «Аризоны» Фил Кессел может стать пятым игроком, кому покорится это достижение. На данный момент в активе американского форварда 891 матч без пропусков в НХЛ.
«Его тело отказывается ломаться». Марло побил великий рекорд Хоу и не смог сдержать слёз
Пал рекорд, державшийся 59 лет. Легенду «Сан-Хосе» двигает вперёд бесконечная любовь к хоккею и мечта о Кубке Стэнли.
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