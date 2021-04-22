Марло стал четвёртым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 900 матчей подряд без пропусков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После второго периода хозяева впереди — 3:2.

Для нападающего «Шаркс» Патрика Марло эта встреча стала 900-й подряд в НХЛ. 41-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 900 матчей подряд без пропусков.

Перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979 годы) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 913 матчей.

В ближайшее время нападающий «Аризоны» Фил Кессел может стать пятым игроком, кому покорится это достижение. На данный момент в активе американского форварда 891 матч без пропусков в НХЛ.