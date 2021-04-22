Нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После второго периода хозяева впереди — 3:2.

Нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти отметился результативной передачей, благодаря которого набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ. 32-летний форвард стал 10-м американским игроком среди действующих игроков лиги, кому покорился этот рубеж. Лидирует в этой номинации форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (1080 баллов).

В 2007 году Макс был выбран на драфте «Монреаль Канадиенс», но прежде, чем перейти в НХЛ, отыграл ещё год за команду Мичиганского университета. 2 января 2009 года молодой форвард дебютировал в НХЛ в матче с«Нью-Джерси Девилз». За год до окончания контракта, 10 сентября 2018 года, был обменян в «Вегас Голден Найтс» на Томаша Татара, Ника Сузуки и выбор во втором раунде драфта 2019 года. В этот же день подписал с «Вегасом» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 28 млн.