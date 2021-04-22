Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Миннесота» обыграла «Аризону», шайба на счету Капризова

«Миннесота» обыграла «Аризону», шайба на счету Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Российский форвард за 16.05 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Аризону» единственный гол забил Кристиан Дворак. Защитник Илья Любушкин за 12.04 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Эта победа стала для «Уайлд» седьмой в последних 10 играх, у «Койотс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 24 апреля «Миннесота» проведёт в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» проведёт выездную встречу с «Кингз» 25 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дворак (Кессел, Педерсон) – 07:38' (5x4)   1:1 Фиала (Штурм, Коул) – 22:58' (5x5)   1:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Гринвей) – 44:32' (5x5)   1:3 Капризов (Цуккарелло) – 58:20'   1:4 Штурм – 59:52'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021