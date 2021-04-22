«Миннесота» обыграла «Аризону», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Российский форвард за 16.05 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Аризону» единственный гол забил Кристиан Дворак. Защитник Илья Любушкин за 12.04 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».
Эта победа стала для «Уайлд» седьмой в последних 10 играх, у «Койотс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 24 апреля «Миннесота» проведёт в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» проведёт выездную встречу с «Кингз» 25 апреля.
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