«Миннесота» обыграла «Аризону», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Российский форвард за 16.05 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Аризону» единственный гол забил Кристиан Дворак. Защитник Илья Любушкин за 12.04 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Эта победа стала для «Уайлд» седьмой в последних 10 играх, у «Койотс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 24 апреля «Миннесота» проведёт в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» проведёт выездную встречу с «Кингз» 25 апреля.