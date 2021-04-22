Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Российский форвард за 16.05 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече. До конца регулярки «дикарям» осталось сыграть 11 матчей.
Три соперника Капризову не помеха! Долларовый Кирилл вновь забил и вошёл в историю клуба
Превзошёл достижение Габорика 20-летней давности и стал самым результативным новичком «Миннесоты».
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
04:43
- 21 апреля 2021
-
23:39
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
20:11
-
19:54
-
19:39
-
19:14
-
18:54
-
18:28
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
15:57
-
15:47
-
15:21
-
15:09
-
14:53
-
14:44
-
14:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам