Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Российский форвард за 16.05 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече. До конца регулярки «дикарям» осталось сыграть 11 матчей.