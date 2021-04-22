В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.

На очередное достижение российского форварда отреагировал член Зала хоккейной славы и исполнительный советник «Миннесоты» Майк Модано. «Колдер» Капризову», — написал легендарный американец в своём «твиттере».