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«Монреаль» в гостях победил «Эдмонтон», у Романова голевая передача

«Монреаль» в гостях победил «Эдмонтон», у Романова голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Андерсон (2) и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов за 13.41 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Эдмонтон» голы забили Коннор Макдэвид (2) и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Канадиенс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Ойлерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 24, 25 и 27 апреля «Монреаль» проведёт на выезде с «Калгари Флэймз», а «Эдмонтон» 27 и 29 апреля в гостях сыграет с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лехконен (Котканиеми, Питри) – 19:31' (5x5)   1:1 Макдэвид (Джонс) – 23:09' (5x5)   1:2 Андерсон (Татар, Питри) – 23:20' (5x5)   1:3 Тоффоли – 48:10' (5x5)   1:4 Андерсон (Татар, Романов) – 55:03' (5x5)   2:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 57:48' (6x4)   3:4 Макдэвид (Бэрри) – 58:49' (6x5)
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