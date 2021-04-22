«Монреаль» в гостях победил «Эдмонтон», у Романова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Андерсон (2) и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов за 13.41 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Эдмонтон» голы забили Коннор Макдэвид (2) и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Канадиенс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Ойлерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 24, 25 и 27 апреля «Монреаль» проведёт на выезде с «Калгари Флэймз», а «Эдмонтон» 27 и 29 апреля в гостях сыграет с «Виннипег Джетс».