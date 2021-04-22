Штурм: перед приездом Капризова было много хайпа. Он вывел «Миннесоту» на новый уровень

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (4:1) поделился мнением об игре российского форварда Кирилла Капризова.
«Вокруг него было много хайпа перед тем, как он приехал, и пока не увидишь игрока, никогда не знаешь наверняка, как он адаптируется не только к хоккею, но и ко всему вне льда. Бесспорно, своей игрой он вывел эту команду на новый уровень», — сказал Штурм на пресс-конференции.
Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.
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