Дионн: обгонит ли Овечкин Гретцки? Статистика говорит, что это возможно

Член Зала хоккейной славы Марсель Дионн высказался о том, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.



В ближайшее время российский форвард должен побить достижение самого Дионна – на счету Овечкина 730 шайб, у Дионна на одну больше и он занимает пятое место в истории лиги.



«Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Люди говорят: «Нет, Уэйна Гретцки он не обгонит». Но знаете что? Когда я начинал в НХЛ в «Детройте», некоторые говорили мне, что никто и никогда не обгонит Горди. Но потом появился Уэйн.



Очень хороший вопрос, как высоко сможет забраться Овечкин. Ему 35 лет, но будет крайне интересно посмотреть, сможет ли он догнать Гретцки. Бретт Халл уже недалеко, затем целью будет Горди Хоу. Но главный вызов — достать Гретцки.



Каждый игрок, достигающий такого высокого уровня, должен обладать определенными качествами, и Ови — истинный голеадор. Вероятно, он забил 25 голов из топ-50 всех времен. Он забивал в падении… Порой он не забивал два-три матча, а потом словно срывался с цепи. Ему также удавалось долгое время оставаться здоровым, а это очень хорошо. Везение необходимо, но также важно быть здоровым. Надо научиться играть через боль и терпеть. Но он, несомненно, особый экземпляр.



В этом сезоне чемпионат короче на 26 матчей. Так что давайте накинем ему 10 шайб. Обгонит ли он когда-нибудь Гретцки? Статистика говорит, что это возможно. Если он будет играть еще четыре-пять лет, это уже 150 голов. И где тогда он будет?», — приводит слова Дионна сайт НХЛ.



Дионн провёл 18 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду Офис Александра не прекращает работу – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории осталась одна шайба.