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Комментатор «Миннесоты»: один против пятерых, и всё равно забил. Капризов – особенный

Комментатор «Миннесоты»: один против пятерых, и всё равно забил. Капризов – особенный
Хоккей / НХЛ 0
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Телекомментатор Райан Картер, работающий на матчах «Миннесоты», отметил гол, забитый Кириллом Капризовым в матче с «Аризоной» (4:1).

«Один против пятерых, и он за линией ворот, но всё равно забивает. Капризов = особенный», — написал Картер в своём «твиттере».

Капризов забил третий гол своей команды, выкатившись к воротам, объехав их и затолкав шайбу в ворота, в которые не успел вернуться голкипер «Аризоны».

Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.

Эта победа стала для «Уайлд» седьмой в последних 10 играх. Следующий матч «Миннесота» проведёт 24 апреля в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

«Миннесота» обыграла «Аризону», шайба на счету Капризова
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