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Пашков: в КХЛ у Яшкина широкая дорога, в НХЛ он ничего не приобретёт

Пашков: в КХЛ у Яшкина широкая дорога, в НХЛ он ничего не приобретёт
Хоккей 0
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о предстоящем отъезде форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина в НХЛ.

«С возможным уходом Яшкина звено Шипачёва перестанет существовать в прежнем виде, но оно себя хорошо проявило, они были лидерами по результативности в сезоне. Для «Динамо» всё это вырастает в большую проблему, но Кудашов заявляет, что проблема будет решаться. С опорой на подрастающую молодёжь из системы «Динамо», остаётся надеяться именно на это. Но без приглашений игроков высокого класса, которые способны заменить Яшкина с Кагарлицким, не обойдётся. Клуб будет этим заниматься, чтобы сохранить ударную мощь нападения.

Я думаю, что ничего особенного Яшкин не приобретёт в НХЛ. Не уверен, что он сможет продолжить там карьеру с таким же успехом, как тут за последние два сезона. У него в КХЛ широкая дорога и он уже многого добился. При том, тут он может продолжить карьеру вполне успешно, у него есть все условия для этого: хорошая команда, приличный контракт и определённые перспективы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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