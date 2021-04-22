Бадюков: НХЛ – мечта Яшкина, оставаться в КХЛ было бы нелогично для него

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал отъезд форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина в НХЛ, а также как динамовцам заменить его.



«Для первого звена и самого Шипачёва, уход Яшкина – потеря. Дмитрий выполняет огромный объём работы в силовой борьбе, он один из лидеров чемпионата. Задача «Динамо» — найти ему замену. Сделать это будет не особо просто, но возможно. Есть игроки способные на такое, даже на свободном рынке. Не то, чтобы нужно прям ломать голову, просто изучить рынок. Не нужно обязательно искать такого же как Яшкин, это будет достаточно тяжело, но вообще, Шипачёв с Чибисовым играл в сборной, например. Нужен игрок, который будет с Вадимом говорить на одном языке. Также, слева нужен праворукий нападающий, получится ли с Кагарлицким – пока не понятно. Но самое главное – нужен центральный нападающий, который будет выполнять огромный объём работы в обороне, не важно с краю или в центре, но он должен страховать Вадима.



НХЛ – это мечта для Яшкина. Он заслужил того, чтобы его заметили. Если бы он остался в КХЛ, это было бы нелогично с его стороны. Дмитрий ждал хороший контракт, играл с прицелом на это и дождался. В КХЛ Яшкин себя полностью показал, а дальше step by step. Но, повторюсь, это действительно большая потеря для «Динамо», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.