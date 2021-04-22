Плющев: Панарин не тянет на человека, который будет достойно защищать российский флаг

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что сборная России может обойтись на чемпионате мира без Артемия Панарина после его политических заявлений.



«За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он ещё не американец, но думаю, что уже и не русский. Всё то, что он говорил в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага.



Никто не отрицает, что Панарин – талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья.



Я считаю: когда ты собираешь дружину идти в бой, ты должен быть в каждом уверен. А не так, что у тебя в раздевалки будут сидеть и разговаривать: что у вас там, а что у вас здесь? Такие вещи совершенно недопустимы», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

«Вероятность участия Панарина в ЧМ-2021 равна нулю». Артемий больше не сыграет за Россию? 29-летний форвард «Рейнджерс» мог стать главной звездой сборной России на турнире в Риге.