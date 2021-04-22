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«Северсталь» обменяла права на чешского вратаря в рижское «Динамо»

«Северсталь» обменяла права на чешского вратаря в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обменяла права на чешского голкипера Матея Маховского в рижское «Динамо» на денежную компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 27-летний Маховский был выбран «Северсталью» на драфте КХЛ ещё в 2010 году под 177-м номером. В череповецкой команде, как и в целом в России, голкипер так и не играл. Он выступал за канадские и американские клубы ОХЛ и АХЛ, а также в чешских «Пльзени» и «Спарте», с которой стал бронзовым призёром чемпионата Чехии 2020/2021.

В 2017 году подписал контракт новичка с «Детройт Ред Уингз» на один год. Был в составе сборной Чехии на чемпионате мира 2016 года в России, где сыграл в одном матче. Также играл на юниорском чемпионате мира — 2011.

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