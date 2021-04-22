«Северсталь» обменяла права на чешского вратаря в рижское «Динамо»
Череповецкая «Северсталь» обменяла права на чешского голкипера Матея Маховского в рижское «Динамо» на денежную компенсацию.
Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 27-летний Маховский был выбран «Северсталью» на драфте КХЛ ещё в 2010 году под 177-м номером. В череповецкой команде, как и в целом в России, голкипер так и не играл. Он выступал за канадские и американские клубы ОХЛ и АХЛ, а также в чешских «Пльзени» и «Спарте», с которой стал бронзовым призёром чемпионата Чехии 2020/2021.
В 2017 году подписал контракт новичка с «Детройт Ред Уингз» на один год. Был в составе сборной Чехии на чемпионате мира 2016 года в России, где сыграл в одном матче. Также играл на юниорском чемпионате мира — 2011.
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
13:00
-
12:47
-
12:13
-
11:52
-
11:35
-
11:21
-
10:46
-
10:34
-
10:10
-
10:01
-
10:01
-
09:38
-
09:12
-
08:56
-
07:49
-
07:39
-
07:37
-
07:15
-
07:14
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
04:43
- 21 апреля 2021
-
23:39
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
20:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам