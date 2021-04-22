НХЛ ответила Ленеру, обвинившему лигу в обмане ради вакцинации игроков

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на критику голкипера «Вегас Голден Найтс» Робина Ленера, заявившего, что руководство лиги пошло на обман, чтобы заставить игроков делать прививку от коронавируса.



«Мы продолжим следить за развитием событий, за ситуацией с вакцинацией, и, если мы сочтём это целесообразным, мы пересмотрим протоколы. Но не следует ожидать изменений в протоколах до конца регулярного сезона, а возможно, и дольше. Статус вакцинации полностью определяется рынками в зависимости от обстоятельств каждого из них, а также клубами и игроками. Лига никак не участвует в этом. У нас нет возможности заставить игроков делать прививки, и, вероятно, мы не будем просить об этом игроков.



Что касается того, что лига когда-либо давала игрокам обещание в отношении смягчения протоколов, это неправда. Я с пониманием отношусь к опасениям Ленера и к тем жертвам, которые он приносит в игре, и понимаю их. Но это не может перевесить наше мнение о сохранении здоровья и безопасности игроков», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

«Мы заперты в тюрьме! Они лгали нам в лицо». Голкипер Ленер обрушился с критикой на НХЛ Заставляли делать прививку, обещая послабления в протоколах, но не сдержали слово.