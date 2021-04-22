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Стала известна предварительная дата начала следующего сезона НХЛ

Стала известна предварительная дата начала следующего сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Старт следующего сезона НХЛ запланирован на 12 октября 2021 года.

Об этом сообщает TSN. Предварительная дата была озвучена во время конференции с генеральными менеджерами клубов НХЛ. Обычно сезон начинался на неделю раньше установленной даты.

Добавляется, что тренировочные сборы начнутся 22 сентября, если не будет задержек. Драфт НХЛ запланирован на 23 и 24 июля.

На начало следующего сезона может повлиять и срок завершения текущего. НХЛ пока не может сказать наверняка, когда именно в мае начнётся плей-офф, учитывая задержки в сезоне, с которыми столкнулись некоторые команды. На данный момент НХЛ планирует подождать до начала плей-офф с окончательным определением даты начала следующего сезона.

Текущий сезон НХЛ из-за пандемии коронавируса был сокращён до 56 игр в регулярном чемпионате и стартовал 13 января. Финал Кубка Стэнли должен состояться в июле.

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