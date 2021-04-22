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«Витязь» продлил контракты с тремя хоккеистами

«Витязь» продлил контракты с тремя хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0
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Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с тремя игроками команды — защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным и Никитой Гончаровым.

Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Предыдущие соглашения игроков истекали 30 апреля этого года.

26-летний Паутов в этом сезоне провёл в КХЛ 51 игру и заработал 14 (4+10) очков. Всего в лиге на его счету 124 матча (из них один — в плей-офф) и 19 (4+15) очков. Помимо «Витязя», Паутов играл за «Сочи» в сезоне-2014/2015. На прошлой неделе Паутов был впервые вызван в сборную России — на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси, которые пройдут в Москве на «ВТБ Арене» 23 и 24 апреля.

21-летний Гончаров в этом сезоне сыграл 11 игр и имеет показатель полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 32 игры, очков он пока не заработал.

23-летний Смолин сыграл в сезоне-2020/2021 40 игр, набрал 6 (3+3) очков и заработал показатель полезности «-2». Всего участвовал в лиге в 94 матчах, набрав 15 очков.

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