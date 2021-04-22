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Тарасенко может сыграть за сборную России на ЧМ-2021, если «Блюз» не выйдут в плей-офф НХЛ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тарасенко может сыграть за сборную России на ЧМ-2021, если «Блюз» не выйдут в плей-офф НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий Владимир Тарасенко может приехать в сборную России на чемпионат мира в Риге в случае непопадания его «Сент-Луис Блюз» в плей-офф НХЛ.

О том, что вероятность этого велика, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Тарасенко из-за травмы пропустил большую часть регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне и пока что провёл 19 игр, заработав 11 (3+8) очков. «Сент-Луис» идёт сейчас на пятом месте Западного дивизиона, отставая от «Аризоны», находящейся на четвёртом месте, на одно очко, но сыграв на 4 матча меньше.

Со сборной России Тарасенко завоевал серебро чемпионата мира 2015 года в Чехии, набрав на том турнире в 9 матчах 7 очков (4+3). С «Сент-Луисом» в сезоне 2018/2019 выиграл Кубок Стэнли.

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