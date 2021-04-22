Вице-президент «Металлурга»: Мозякину ещё контракт не предлагали, по Кошечкину думаем

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин и голкипер клуба Василий Кошечкин намерены продолжить свои игровые карьеры и выступать за магнитогорскую команду.
Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков: «Сергей сказал, что он хотел бы продолжить свою деятельность с «Металлургом», в том числе и игровую, но пока это ничем не закончилось. Пока все в размышлениях. Понятно, что игрока такого уровня нельзя так просто отпускать, но мы ещё ничего не предлагали.
По поводу Кошечкина мы думаем. Сейчас подбирается весь состав, всё зависит от количества иностранцев. У нас есть вратарь-легионер, смотрим, что есть в наличии. Видим, что Вася продолжает работать в спортивном зале. Понимаю, что у него есть желание, что он хотел бы продолжить играть — я разговаривал с ним ещё во время сезона. Поэтому мы пока тоже находимся на стадии переговоров», — сказал Ласьков.
Контракты 40-летнего Мозякина и 38-летнего Кошечкина истекают 30 апреля 2021 года. Оба дважды выигрывали с «Металлургом» Кубок Гагарина.
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