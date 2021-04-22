Герман Нестеров объяснил желание играть за сборную Беларуси

Российский нападающий «Гомеля» Герман Нестеров рассказал, почему выразил желание получить белорусское гражданство и играть за национальную сборную этой страны.



«За то время, что я провел в Беларуси, эта страна и её болельщики стали для меня второй семьей. Когда представилась возможность стать полезным не только конкретному клубу, но и национальной сборной, я решил обязательно ею воспользоваться. И теперь постараюсь показать максимум, чтобы получить шанс представлять команду и в дальнейшем», — приводит слова Нестерова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.



Ранее стало известно, что Нестеров приглашён в расположение сборной Беларуси и отправится с ней в Москву, где белорусы в ближайшие два дня проведут товарищеские матчи со сборной России. Нестеров отыграл в белорусской Экстралиге последние четыре сезона.

Российский форвард намерен играть за сборную Беларуси