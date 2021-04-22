Бардаков и Тодыков продлили контракты с «Витязем»

Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с нападающим Захаром Бардаковым и голкипером Антоном Тодыковым, сообщает клуб на своём сайте.



20-летний Бардаков в этом сезоне дебютировал в КХЛ и сыграл в 44 матчах, набрав 11 (8+3) очков и заработав показатель полезности "-2". Форвард играл за молодёжную сборную России на чемпионате мира 2021 года.



28-летний Тодыков находится в системе «Витязя» с 2016 года, в КХЛ дебютировал осенью 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, достигнув показателя в 91.6% отражённых бросков и коэффициента надёжности 2.91.

Ранее «Витязь» сообщил, что продлил контракты с ещё тремя хоккеистами — защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным и Никитой Гончаровым.