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Бардаков и Тодыков продлили контракты с «Витязем»

Бардаков и Тодыков продлили контракты с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с нападающим Захаром Бардаковым и голкипером Антоном Тодыковым, сообщает клуб на своём сайте.

20-летний Бардаков в этом сезоне дебютировал в КХЛ и сыграл в 44 матчах, набрав 11 (8+3) очков и заработав показатель полезности "-2". Форвард играл за молодёжную сборную России на чемпионате мира 2021 года.

28-летний Тодыков находится в системе «Витязя» с 2016 года, в КХЛ дебютировал осенью 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, достигнув показателя в 91.6% отражённых бросков и коэффициента надёжности 2.91.

Ранее «Витязь» сообщил, что продлил контракты с ещё тремя хоккеистами — защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным и Никитой Гончаровым.

«Витязь» продлил контракты с тремя хоккеистами
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