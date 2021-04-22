Бардаков и Тодыков продлили контракты с «Витязем»
Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с нападающим Захаром Бардаковым и голкипером Антоном Тодыковым, сообщает клуб на своём сайте.
20-летний Бардаков в этом сезоне дебютировал в КХЛ и сыграл в 44 матчах, набрав 11 (8+3) очков и заработав показатель полезности "-2". Форвард играл за молодёжную сборную России на чемпионате мира 2021 года.
28-летний Тодыков находится в системе «Витязя» с 2016 года, в КХЛ дебютировал осенью 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, достигнув показателя в 91.6% отражённых бросков и коэффициента надёжности 2.91.
Ранее «Витязь» сообщил, что продлил контракты с ещё тремя хоккеистами — защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным и Никитой Гончаровым.
«Витязь» продлил контракты с тремя хоккеистами
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
15:49
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:39
-
14:23
-
13:52
-
13:46
-
13:31
-
13:00
-
12:47
-
12:13
-
11:52
-
11:35
-
11:21
-
10:46
-
10:34
-
10:10
-
10:01
-
10:01
-
09:38
-
09:12
-
08:56
-
07:49
-
07:39
-
07:37
-
07:15
-
07:14
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
04:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам