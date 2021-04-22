Флёри может стать первым вратарём, 15 раз подряд сыгравшем в плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс», переиграв сегодня «Сан-Хосе Шаркс», стал первой командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф НХЛ текущего сезона.
Благодаря этому голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри может установить рекорд лиги среди вратарей. Если он выйдет на площадку, то станет первым голкипером и 21-м хоккеистом в НХЛ, сыгравшем 15 раз подряд в Кубке Стэнли. В этом случае Флёри обойдёт Тони Эспозито. Ранее только четыре вратаря суммарно играли в плей-офф НХЛ 15 раз.
Также Флёри — лидер среди действующих игроков НХЛ по победам в плей-офф (81) и сыгранным матчам (146). Он может догнать и перегнать Гранта Фура (150) и выйти на четвёртое место в истории по играм среди вратарей, а также догнать Билла Смита и Эда Белфура по победам (у обоих – по 88).
36-летний Марк-Андре Флёри выступает за «Вегас» с 2017 года. До этого он 14 лет играл за «Питтсбург», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли.
- 22 апреля 2021
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