Флёри может стать первым вратарём, 15 раз подряд сыгравшем в плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс», переиграв сегодня «Сан-Хосе Шаркс», стал первой командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф НХЛ текущего сезона.



Благодаря этому голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри может установить рекорд лиги среди вратарей. Если он выйдет на площадку, то станет первым голкипером и 21-м хоккеистом в НХЛ, сыгравшем 15 раз подряд в Кубке Стэнли. В этом случае Флёри обойдёт Тони Эспозито. Ранее только четыре вратаря суммарно играли в плей-офф НХЛ 15 раз.



Также Флёри — лидер среди действующих игроков НХЛ по победам в плей-офф (81) и сыгранным матчам (146). Он может догнать и перегнать Гранта Фура (150) и выйти на четвёртое место в истории по играм среди вратарей, а также догнать Билла Смита и Эда Белфура по победам (у обоих – по 88).



36-летний Марк-Андре Флёри выступает за «Вегас» с 2017 года. До этого он 14 лет играл за «Питтсбург», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли.