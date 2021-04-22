Дорожко и Бородкин продлили контракты с «Витязем»

Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с защитником Артёмом Бородкиным и голкипером Максимом Дорожко.



29-летний Бородкин перешёл в «Витязь» перед этим сезоном и провёл 52 матча, набрав 5 (2+3) очков. Ранее защитник с 2013 года играл в «Тракторе». Всего в КХЛ провёл 449 матчей (32 – в плей-офф), набрав 53 (17+36) очка.



22-летний Дорожко — воспитанник подольской школы хоккея. В этом сезоне он играл за «Витязь» и ХК «Рязань» в ВХЛ, проведя там семь матчей.



Ранее «Витязь» сообщил, что продлил контракты с голкипером Антоном Тодыковым, защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным, Никитой Гончаровым и Захаром Бардаковым.