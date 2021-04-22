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Дорожко и Бородкин продлили контракты с «Витязем»

Дорожко и Бородкин продлили контракты с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с защитником Артёмом Бородкиным и голкипером Максимом Дорожко.

29-летний Бородкин перешёл в «Витязь» перед этим сезоном и провёл 52 матча, набрав 5 (2+3) очков. Ранее защитник с 2013 года играл в «Тракторе». Всего в КХЛ провёл 449 матчей (32 – в плей-офф), набрав 53 (17+36) очка.

22-летний Дорожко — воспитанник подольской школы хоккея. В этом сезоне он играл за «Витязь» и ХК «Рязань» в ВХЛ, проведя там семь матчей.

Ранее «Витязь» сообщил, что продлил контракты с голкипером Антоном Тодыковым, защитником Юрием Паутовым и нападающими Михаилом Смолиным, Никитой Гончаровым и Захаром Бардаковым.

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