Московский «Спартак» провёл последнюю тренировку на арене в «Парке Легенд». С июля клуб будет тренироваться на другом льду в столице, сообщает официальный сайт красно-белых.
22 апреля молодёжная команда провела заключительную тренировку на льду во дворца спорта на Автозаводской улице, и с 23 апреля красно-белые отправятся в отпуск.
«Мы благодарим всех сотрудников арены в «Парке Легенд». Спасибо за ваш труд, за гостеприимство, за желание помочь и сделать всё необходимое для комфорта профессиональных спортсменов и зрителей. Пусть всё будет хорошо! Abiens, abi!» – написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте команды.
Напомним, что после возрождения команды в 2015 году «Спартак» играл в «Сокольниках» и «Лужниках», а затем в 2017 году переехал в «Парк Легенд».
- 22 апреля 2021
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