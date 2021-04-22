Московский «Спартак» провёл последнюю тренировку на арене в «Парке Легенд». С июля клуб будет тренироваться на другом льду в столице, сообщает официальный сайт красно-белых.

22 апреля молодёжная команда провела заключительную тренировку на льду во дворца спорта на Автозаводской улице, и с 23 апреля красно-белые отправятся в отпуск.

«Мы благодарим всех сотрудников арены в «Парке Легенд». Спасибо за ваш труд, за гостеприимство, за желание помочь и сделать всё необходимое для комфорта профессиональных спортсменов и зрителей. Пусть всё будет хорошо! Abiens, abi!» – написала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте команды.

Напомним, что после возрождения команды в 2015 году «Спартак» играл в «Сокольниках» и «Лужниках», а затем в 2017 году переехал в «Парк Легенд».