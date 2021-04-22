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Губерниев: хочу увидеть Панарина в сборной России. Плевать на его политические взгляды

Губерниев: хочу увидеть Панарина в сборной России. Плевать на его политические взгляды
Хоккей / НХЛ 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное отсутствие форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на ЧМ-2021.

«Дзюба тоже не приехал на сбор нашей национальной футбольной команды, всем было очевидно, что это ошибка. С Панариным ситуация точно такая же. То у нас Панарин интересуется политикой, то всплыла какая-то история после того, как он начал политикой интересоваться. Если спортсмен попадает в сборную и заслуживает играть на турнире – мне плевать на его политические взгляды. Он должен играть и радовать своей игрой, Панарин один из лучших хоккеистов мира! Я очень хочу увидеть Артемия в составе нашей сборной, и мне всё равно, кого он поддерживает.

Даже давайте возьмём ту ситуацию, которая была. Во-первых, в таких случаях, наверно, есть какой-то срок давности. Во-вторых, а где доказательства? Просто голословные обвинения, которыми была уже испорчена не одна карьера. Я не сторонник, чтобы идти на поводу слухов и домыслов. Он прекрасный хоккеист, и если тренер сборной посчитает нужным его вызвать – это нужно делать», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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