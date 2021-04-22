Максим Кицын повторил рекорд плей-офф ВХЛ по набранным очкам за один сезон

Капитан новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын повторил рекорд Высшей хоккейной лиги по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф. В четвёртом финальном матче с «Югрой» форвард набрал три очка за результативность: забросил шайбу и отдал две передачи. Теперь у Кицына 26 баллов (11+15) в 19 встречах, сообщает официальный сайт ВХЛ со ссылкой на сайт «Металлурга».

Ранее 26 очков за один плей-офф набирал только Михаил Анисин. В 2009 году форвард выступал за московские «Крылья Советов» и в 15 матчах забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач.



Таким образом, Кицын побил рекорд одноклубника Александра Шевченко, который в 2018 году, выступая за петербургское «Динамо», набрал 25 очков в 20 встречах.

Напомним, что после трёх матчей финальной серии Кубка Петрова «Металлург» уступает «Югре» со счётом 1-3.