Голкипер «Флориды» Дриджер пропустит матч с «Каролиной» из-за травмы

Канадский голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер получил травму нижней части тела, сообщает журналист Джордж Ричардс в «Твиттере».

«Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль сказал, что Крис Дриджер получил травму нижней части тела и его не будет в ближайшие несколько дней», – написал Ричардс в «Твиттере».

Напомним, что ближайший матч «Пантерз» состоится 23 апреля в 2:00 мск с «Каролиной Харрикейнз».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец провёл 20 матчей и оформил два шат-аута.

После 47 игр «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует в таблице «Каролина», у которой столько же очков, но сыграно на два матча меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.