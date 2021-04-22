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Голкипер «Флориды» Дриджер пропустит матч с «Каролиной» из-за травмы

Голкипер «Флориды» Дриджер пропустит матч с «Каролиной» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Канадский голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер получил травму нижней части тела, сообщает журналист Джордж Ричардс в «Твиттере».

«Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль сказал, что Крис Дриджер получил травму нижней части тела и его не будет в ближайшие несколько дней», – написал Ричардс в «Твиттере».

Напомним, что ближайший матч «Пантерз» состоится 23 апреля в 2:00 мск с «Каролиной Харрикейнз».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец провёл 20 матчей и оформил два шат-аута.

После 47 игр «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует в таблице «Каролина», у которой столько же очков, но сыграно на два матча меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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