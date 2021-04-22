Барков — об игре с Гусевым: Никита опытный игрок, тебе нужно открыться, и он тебя найдёт

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением об игре в одном звене с россиянином Никитой Гусевым и шведом Патриком Хёрнквистом.

«Гусев, действительно, очень опытный игрок, он очень хорошо видит лёд, тебе просто нужно открыться для него, и он тебя найдёт. А Хёрнквист… его прозвище говорит само за себя», – цитирует Баркова журналист Дэвид Дворк в «Твиттере».

Напомним, что в минувший дедлайн НХЛ Никита Гусев перешёл из «Нью-Джерси Дэвилз» во «Флориду». После перехода россиянин провёл четыре матча в чемпионате и отдал две результативные передачи.

После 47 игр «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует в таблице «Каролина», у которой столько же очков, но сыграно на два матча меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.