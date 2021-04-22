Галимов покинул расположение сборной из-за травмы. Вместо него с Беларусью сыграет Сафонов

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов покинул расположение национальной сборной России из-за травмы, сообщает официальный «твиттер» сборной.
«Артём Галимов покинул расположение национальной сборной из-за травмы верхней части тела. В матче 23 апреля вместо него сыграет Илья Сафонов», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
Напомним, что национальная команда 23 апреля сыграет в первом матче Еврочелленджа против сборной Беларуси. Начало – в 18:00 мск.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Галимов провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил шесть шайб и отдал 10 передач. В плей-офф форвард сыграл 15 встреч и заработал семь очков за результативность (2+5).
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции, а в Кубке Гагарина уступил «Авангарду» в полуфинале.
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