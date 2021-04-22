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Валуев отреагировал на информацию о возможном невызове Панарина в сборную России

Валуев отреагировал на информацию о возможном невызове Панарина в сборную России
Хоккей / Евротур 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможный невызов форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России.

«Пускай решает главный тренер, политика в спорт вмешиваться не должна. Хотел бы я, чтобы его вызвали? А я главный тренер сборной? Если стратегически он может принести пользу команде, а это решение принимаю не я, не вы и не болельщики, а главный тренер, то значит, нужно. У нас и так игроков, которые сегодня из себя что-то представляют, раз-два и обчёлся», – сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее появилась информация, что Артемий Панарин, вероятно, не будет вызван в национальную сборную России на ЧМ-2021.

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