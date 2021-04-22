«Авангард» — ЦСКА: команды не забросили во втором периоде

Сегодня, 22 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Константин Окулов сравнял счёт за минуту до конца первого периода (счёт в матче — 1:1 после второго периода).



На 13-й минуте Корбан Найт поборолся за шайбу у ворот ЦСКА и отдал передачу на Рида Буше, который броском в пустые ворота открыл счёт в матче. На 19-й Александр Попов отдал шикарную передачу на Константина Окулова, который броском в касание сравнял счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Во втором периоде команды не забросили ни одной шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После двух матчей счёт в серии ничейный – 1-1.



В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.



Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.