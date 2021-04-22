Источник: шесть игроков НХЛ точно не помогут сборной России на ЧМ-2021

Шесть игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, не примут участие в чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Как сообщает источник, сборной России уже точно не помогут защитники Илья Любушкин и Иван Проворов, а также нападающие Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Артемий Панарин.
На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Ранее сообщалось, что защитники Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава Сенаторз») и Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), а также форварды Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс») смогут принять участие в турнире.
- 22 апреля 2021
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