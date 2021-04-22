Окулов набрал два очка в матче с «Авангардом» и вышел на первое место в гонке бомбардиров
Нападающий ЦСКА Константин Окулов после третьего финального матча с «Авангардом» обогнал форварда омичей Сергея Толчинского в гонке бомбардиров.
В матче с «Авангардом» Константин Окулов сначала забил на 13-й минуте, а на 49-й был одним из ассистентов Максима Шалунова, который забросил победную шайбу. Таким образом, Окулов набрал два балла и теперь у него 21 очко в плей-офф за результативность: шесть заброшенных шайб и 14 передач. У Толчинского – 20 баллов в Кубке Гагарина.
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Напомним, что в третьем финальном мачте ЦСКА одержал волевую победу над «Авангардом» со счётом 2:1. После трёх матчей армейцы ведут в серии – 2-1.
ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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