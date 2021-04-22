Чирлидерши улыбались с трибун, Юханссон потерял шлем, Хартли негодовал. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 22 апреля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина проходил третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА.



«Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но всё свелось к одному моменту. В целом плотный матч, боевой, как и все в этой серии. Обидное поражение. С момента моего прихода в лиге я вижу, что ЦСКА великолепно играет в обороне, и в большинстве против них нужно быть более продуктивными и слаженными. Они здорово нейтрализуют меньшинство, но мы и сами были медленными в принятии решений. У Семёнова повреждение, он не смог закончить матч. Его состояние сейчас пока неизвестно».

После трёх матчей в серии впервые повели армейцы – 2-1.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.