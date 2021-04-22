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Кожевников: ЦСКА много играл в меньшинстве, чтобы Хартли не плакал

Кожевников: ЦСКА много играл в меньшинстве, чтобы Хартли не плакал
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о третьей финальной встрече Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«ЦСКА выполнил задачу и довольно спокойно победил. Ничего неожиданного нет, армейцы попросту сильнее и опытнее. Если москвичи и в следующей игре одержат победу, то омичам и ловить нечего.

Мы наблюдаем за тягучей игрой, идёт борьба. ЦСКА, кстати, сегодня много играл в меньшинстве, чтобы Хартли не плакал. Ему же всё время судьи мешают. Он не обращает внимания на другие вещи, он может только жаловаться, что ему плохо. У него вообще всё плохо в жизни, но почему-то он здесь. Там, видимо, не нужен. Что это за тренер? Ничего нового он не дал. У нас и своих специалистов таких полно. Результат «Авангарда» не соответствует вложенным средствам», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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