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Гимаев: Хартли — большой тренер и победитель. Он и в НХЛ выигрывал, и Кубок Стэнли брал

Гимаев: Хартли — большой тренер и победитель. Он и в НХЛ выигрывал, и Кубок Стэнли брал
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о развитии финальной серии Кубка Гагарина, где играют ЦСКА и «Авангард» (2-1).

«Я бы не сказал, что ЦСКА имеет преимущество. «Авангарду» нужно продолжать гнуть свою линию и завоёвывать пятак. Сегодня это получилось один раз, и этот эпизод закончился шайбой. Нужно больше таких моментов. И реализация большинства нужна. Сегодня четыре раза оно было у «Авангарда», и по большому счёту ничего дельного не создали.

Что касается Попова, это мастер с большой буквы. У людей такого класса со временем мастерство никуда не уходит, опыт только прибавляется. Большой плюс Попова в том, что он не теряет скорость и функционал. Это ключевой момент, который у многих игроков теряется с возрастом. А Попов — уникальный игрок в том плане, что ему удалось всё это сохранить до такого возраста.

Хартли начнёт нервничать ещё больше? Не думаю, всё-таки это большой тренер и победитель. Он и в НХЛ выигрывал, и Кубок Стэнли брал. У него большой опыт, и я думаю, что он ещё доскональнее разберёт игру ЦСКА и своей команды. Будет что-то предпринимать, чтобы улучшить игру «Авангарда» и выиграть уже в следующем матче», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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